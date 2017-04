Chieftec komt met nieuwe Smart Power-serie voedingen

Door Luuk van Gestel woensdag 19 april 2017 11:23

Chieftec brengt een aantal nieuwe, semi-modulaire voedingen op de markt in zijn Smart Power-serie. De voedingen hebben een 80 Plus Gold efficiëntie en komen beschikbaar in zes modellen, variërend van 450W tot 1.250W.

De voedingen hebben een enkele +12V rail en werken volgens de ATX 2.3 specificatie. Ze zijn allemaal voorzien van een enkele 140mm ventilator voor de benodigde koeling. De afmetingen zijn 160mm x 150mm x 87mm.

De modellen GPS-450C, GPS-550C, GPS-650C en GPS-750C zijn al verkrijgbaar in Europa. Vanaf juni mogen we de modellen met 1.000W en 1.250W verwachten (GPS-1000C and GPS-1250C). Op het moment van schrijven zijn de voedingen nog niet opgedoken in onze prijsvergelijker en zijn er nog geen prijzen bekend.