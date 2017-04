AOC introduceert Porsche design monitoren

Door David van Dantzig vrijdag 21 april 2017 15:50

Tijdens een evenement in Leipzig deze week voegde AOC twee nieuwe monitoren aan het assortiment toe. Bijzonder aan deze modellen is niet alleen het ontwerp, dat afkomstig is van het designhuis van F.A. Porsche, maar ook de wijze waarop ze worden aangesloten: een enkele kabel loopt weg van de monitorvoet, waardoor de nieuwe modellen vrijwel geen ruimte op het bureau innemen.

De nieuwe modellen komen beschikbaar in 24 en 27 inch, met de aanduiding PDS241 en PDS271 respectievelijk. Beide zijn voorzien van een full hd panel, een ips-exemplaar afkomstig van LG Display. Naast het opvallende ontwerp - de panelen zijn over het grootste deel van de hoogte slechts 5,2 mm dik - is vermeldenswaard dat ze gebruik maken van een backlight met grotere kleurruimte, waardoor ze ruimschoots het sRGB-bereik kunnen weergeven en 90% van het NTSC-bereik.

De voet is een enkel, slank stuk aluminium, dat in een bocht wegloopt van het paneel. Volgens de ontwerpers van de Porsche-studio werden ze hierbij geïnspireerd door een denkbeeldig zwevend paneel, waar de kabel uit gedrapeerd is. De bevestiging aan de achterzijde is ook opmerkelijk, met een scharnier die bijna aan het paneel vastgeplakt lijkt, zonder er deel van uit te maken. We hadden even gelegenheid om de nieuwe modellen te bekijken, en ze zien er naar onze mening zeker fraai uit.

Wellicht interessanter voor de Hardware.Info lezer is de wijze waarop de schermen worden aangesloten. Een enkele kabel loopt vanuit de voet - in het verlengde ervan - weg en wordt verbonden met een adapter. Deze adapter maakt vervolgens verbinding met het stroomnet en met de hdmi-uitgang van de pc. Hoewel je het mogelijk zou verwachten, wordt hierbij geen gebruik gemaakt van usb-c. De kabel tussen monitor en adapter is een mini-hdmi-exemplaar, maar deze wordt ook gebruikt voor de stroomvoorziening. Voor usb-c zou een groter voedingscircuit in de monitor vereist zijn, wat afbreuk zou doen aan het design, zo vernamen we. Bovendien laat de gebruikt constructie de mogelijkheid open om alternatieve adapters met meer inputs te maken; het huidige model ondersteunt alleen hdmi, wat opmerkelijk is omdat AOC doorgaans zijn monitoren voorziet van een riant assortiment aan aansluitingen.

Ook in andere opzichten is de monitor 'kaal' gehouden: speakers zijn niet ingebouwd en ook voor de bediening van het on-screen menu is een enkel pookje aan de rechterkant van de onderzijde van het paneel aanwezig. Daarnaast zit een 3,5 mm aansluiting voor externe speakers, indien je gebruik wilt maken van het hdmi-audiosignaal. Aardig is dat ook het menu in 'stijl' is uitgevoerd, in zilver, waardoor het aansluit bij de rest van het ontwerp. Verder is vermeldenswaard dat de gebruikte paneelaansturing 'flickerfree' moet zijn en beschikt over een gereduceerde blauwlicht-modus.

De volledige specificaties van de PDS241 en de PDS271 vind je hieronder. Ze komen in juni van dit jaar op de markt, voor een prijs van respectievelijk 219 en 299 euro.