Apple gaat toekomstige apparaten volledig uit recyclebare materialen produceren

Door Steven Swart vrijdag 21 april 2017 20:10, bron: The inquirer, Apple

Apple is aan het onderzoeken hoe het zijn apparaten uit volledig hernieuwbare en gerecyclede materialen kan maken. Het doel van de fabrikant is om een 'loop' in zijn productieproces te maken.

De Amerikaanse producent maakt op dit moment gebruik van veel nieuwe gemijnde grondstoffen en heeft recycling van zijn materialen niet op het hoogste plan staan. In zijn jaarlijkse milieubericht heeft de fabrikant aangegeven te werken aan een gesloten systeem, waarbij alles uit hernieuwbare en gerecyclede materialen is opgebouwd.

Apple heeft vooral onderzoek verricht naar de metalen aluminium, tin en cobalt. Met name het recyclen van cobalt uit zijn lithium-ion batterijen blijkt een lastige taak. Op dit moment maakt gebruik van twee van zijn Liam-productielijnen van robots die iPhone 6-toestellen uit elkaar halen en de componenten sorteren om optimaal de materialen te hergebruiken. Voor de toekomst heeft Apple dus veel intensievere plannen.