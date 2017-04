PowerColor heeft RX550 Red Dragon gereed

Door Steven Swart vrijdag 21 april 2017 21:50, bron: TechPowerUp

PowerColor voegt ook een nieuwe grafische kaart toe aan zijn lijn. Het gaat om een nieuwe variant van de verse RX550-videokaart van AMD.

De nieuwe variant gaat volledig als PowerColor RX 550 Red Dragon door het leven en beschikt over 2 GB aan GDDR5-geheugen. De GPU is een 14 nm-exemplaar en beschikt over 512 stream processors. De kloksnelheid hiervan is uit de doos ingesteld op 1190 MHz. Het geheugen is ingesteld op 1750 MHz. Aan de achterzijde van de Red Dragon vindt men DVI-D, HDMI en DisplayPort terug. De fabrikant raadt minimaal een voeding van 400 W aan.

PowerColor heeft helaas nog geen adviesprijzen bekend gemaakt. Ook de beschikbaarheid in de Benelux blijft afwachten.