Systeemeisen Windows 10 Cloud verschijnen online

Door Michiel Berkhout zaterdag 22 april 2017 13:07, bron: onmsft, Windows Central

Eerder dit jaar berichtten we over een toekomstig besturingssysteem van Microsoft onder de naam Windows 10 Cloud. Ondanks de naam, zou het gaan om een besturingssysteem zonder een relatie met de cloud zoals we die kennen. In essentie kun je het zien als een doorontwikkeling van Windows RT, aangezien het gemaakt is voor Universal Windows Platform-applicaties. Windows Cloud zou echter meer volwaardig zijn en ook voor x86-CPU’s zijn gemaakt. Er wordt dan ook gesproken over een versimpelde versie van Windows 10 waarmee Microsoft zou willen concurreren met Chromebooks.

Inmiddels zijn de aanbevolen systeemeisen aan de hand van een lek op het internet verschenen. Volgens de opgedoken afbeelding wordt er een quad-core Celeron of betere processor aangeraden, in combinatie met 4 GB RAM of meer. Voor de 32-bit versie zou 32 GB opslaggeheugen volstaan, voor de 64-bit versie wordt minimaal 64 GB aangeraden, van het eMMC- of SSD-type. Verder wordt er gesproken over een accu met een capaciteit van meer dan 40 Whr. Let op dat het hier gaat om aangeraden specificaties die voor een optimale gebruikservaring moeten zorgen. Het is dus niet per definitie zo dat een trager opslagmedium zoals een harde schijf ervoor zorgt dat het geheel niet werkt.

Het is nog niet geheel duidelijk of Windows 10 Cloud ook de uiteindelijke naam van het desbetreffende besturingssysteem wordt. Zo sprak Windows Central recentelijk van Windows 10 S, waarbij de S mogelijk naar ‘school’ refereert en Microsoft zich wellicht op onderwijstoepassingen zal richten. Naar verwachting wordt het besturingssysteem dan ook op 2 mei tijdens het Education Event aangekondigd.