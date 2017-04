Samsung Galaxy S8 duurder om te maken dan de S7

Door Michiel Berkhout zaterdag 22 april 2017 17:27, bron: NextPowerUp

Waar de Samsung Galaxy S7 met een adviesprijs van 699 euro in lijn lag met zijn voorganger, de Galaxy S6, valt de adviesprijs van de nieuwe Galaxy S8 honderd euro hoger uit. IHS Markit heeft uitgerekend hoeveel het kost om het toestel te maken en dit blijkt ook daadwerkelijk duurder te zijn.

Alle benodigde componenten kosten bij elkaar opgeteld 301,60 USD, waar nog eens 5,90 USD aan productiekosten moet worden toegevoegd, wat resulteert in een totaalprijs van 307,50 USD. Hiermee is het apparaat 43,34 USD duurder om te maken dan de reguliere Samsung Galaxy S7. Ten opzichte van de Galaxy S7 Edge vallen de kosten 36,29 USD hoger uit. Helaas is er nog geen exacte specificatie van de kosten beschikbaar, het is dus niet duidelijk waar de hogere kosten precies in zitten. Eén ervan kunnen we echter wel raden, zo beschikt de Galaxy S8 over 64 GB opslaggeheugen ten opzichte van 32 GB in de Galaxy S7, terwijl de prijzen van flashgeheugen ook nog eens zijn gestegen.