Qualcomm: ARM aangedreven Windows 10 systeem verschijnt in vierde kwartaal

Door Michiel Berkhout zaterdag 22 april 2017 21:59, bron: pcworld

Qualcomm heeft bevestigd dat het eerste Windows 10 systeem dat wordt aangedreven door een ARM-chip in het vierde kwartaal van dit jaar zal verschijnen. Het zou hier gaan om een laptop met een Snapdragon 835 SoC, een chip die ook voor verschillende high-end smartphones gebruikt wordt.

De laptop in kwestie zou onder meer in een mobiele internetverbinding kunnen voorzien. Verder belooft Qualcomm dat alle x86-applicaties probleemloos moeten werken, iets dat bij ARM-systemen met Windows RT als besturingssysteem bijvoorbeeld niet mogelijk was. Microsoft heeft in een demonstratie reeds laten zien dat Adobe Photoshop kan worden gedraaid op een Snapdragon 835 systeem. Er zit wel een klein addertje onder het gras, zo worden de x86-functionaliteiten geëmuleerd waardoor programma’s wellicht wat minder snel werken dan je van een x86-processor gewend bent.