Ryzen start sneller op met nieuwe 1.0.0.4a-microcode

Door Mitchell Dragt zondag 23 april 2017 17:53, bron: Golem

Eind vorige maand berichtten we al over de nieuwe microcode voor Ryzen, aangeleverd in een UEFI-update. AGESA 1.0.0.4 moest het een en ander oplossen met nieuwe microcode. Zo is de DRAM-latency met 6 nanoseconde teruggebracht, is de High-Precision Event Timer niet meer nodig, worden geen verkeerde kloksnelheden meer weergegeven na het ontwaken uit een S3-slaapstand en is de bug met FMA3-code opgelost. Fabrikanten hebben die update inmiddels verwerkt en online gezet, maar deze zijn gebaseerd op 1.0.0.4a, dus een nog nieuwere variant.

Deze versie 1.0.0.4a brengt nog een verbetering volgens het Duitse Golem. Zij hebben een paar van hun Ryzen-systemen bijgewerkt en konden meteen merken dat het opstarten sneller gaat dan voorheen met de MSI X370 Xpower Gaming Titanium. Ook stelt men dat het geheel nu ook werkt met vier 8 GB reepjes DDR4-2.667 dual-rank-geheugen, wat voorheen niet goed zou werken.

AMD stelde eerder dat het nog veel potentieel ziet in Ryzen met dit soort updates en kleine aanpassingen. De eerste winsten zijn in ieder geval al behaald.