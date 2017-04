NAB: Ricoh komt met 4k 360º-camera die dat ook live streamt

Door Mitchell Dragt maandag 24 april 2017 07:54, bron: DPReview

Ricoh heeft middels een persbericht bekendgemaakt dat het op de NAB show, vanaf vandaag tot 27 april, een prototype van een nieuwe Theta 360 graden-camera zal laten zien. Het nieuwe eraan is dat 4k met dat model mogelijk is, alsmede live streamen.

De Ricoh Theta S werd zo'n anderhalf jaar geleden geïntroduceerd en had al de functie om beelden in 360 graden op te nemen. Dit bleef echter beperkt tot 1.920 x 1.080 pixels bij 30 fps. Daarna kwam nog een lichter model in de vorm van de Theta SC. Het nieuwe model moet die 30 fps echter in 4k doen en dat ook live streamen. Als tweede nieuwe feature moet een vierkanaals microfoon erin zitten, zodat surround-geluid opgenomen kan worden. In een interview met DPReview van september vorig jaar, stelde een medewerker van Ricoh dat het op dat moment niet mogelijk was om 4k-opnames mogelijk te maken in de huidige formfactor, vanwege te hoog oplopende temperaturen en te kleine rekenkracht.

Later in het jaar moet de lancering plaatsvinden van de nieuwe camera.



De Ricoh Theta SC.