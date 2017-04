Samsung werkt aan schermen met 800 ppi

Door Steven Swart maandag 24 april 2017 12:05, bron: HardOCP

Samsung Display werkt op de achtergrond continu aan nieuwe schermtechnieken. Zo zitten flexibele OLED-schermen in de pijplijn, maar ook hogere pixeldichtheden. Hierdoor lijken 4K-schermen op smartphones een realiteit te gaan worden.

De Zuid-Koreaanse multinational is in staat om schermen met een pixeldichtheid van 800 pixel per inch te produceren. Het gaat hier om compacte panelen voor toepassingen als smartphones. Aangezien een resolutie van 3840 x 2160 pixels bij 5,5-inch precies een pixeldichtheid van 801 ppi geeft, kan men ervan uit gaan dat 4K voor smartphones eraan zit te komen.

Sommige geruchten hinten al naar een Galaxy Note 8 met een scherm van 4428 x 2160 pixels. De resolutie is het gevolg van de 18,5:9 verhouding die de fabrikant op de S8-lijn gebruikt. Het is dus goed mogelijk dat men reeds dit jaar een Samsung-smartphone met 4K-scherm kan verwachten.