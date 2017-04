SK Hynix: 16 Gb/s GDDR6-geheugen begin 2018 in videokaarten

Door Mitchell Dragt maandag 24 april 2017 10:36, bron: SK Hynix

Het is al even bekend dat GDDR6 videogeheugen gepland staat voor volgend jaar. De opvolger van GDDR5 en de snellere variant met achtervoegsel -X komt vermoedelijk eerst van SK Hynix en Samsung, omdat zij het meeste heil zien in de nieuwe generatie. Micron daarentegen focust zich op snellere varianten van GDDR5X. SK Hynix heeft stappen gemaakt en kondigt het GDDR6-geheugen nu dan ook officieel aan.

De chip van SK Hynix is 8 Gb groot, ofwel 1 GB. Het bedrijf claimt direct de hoogste doorvoersnelheid met 16 Gb/s per pin, wat met een 384-bit geheugenbus resulteert in een bandbreedte van 768 GB per seconde. Ter vergelijking - de doorvoersnelheid van de GTX 1080 Ti met GDDR5X ligt op 11 Gb/s per pin. Naast dat de nieuwe generatie sneller is, ligt het verbruik ook lager door 10% lagere voltages. Begin 2018 zou het nieuwe geheugen in high-end videokaarten terecht moeten komen.

Samsung wil, zoals we eerder al bespraken, ook in 2018 met GDDR6 komen dat een bandbreedte heeft van 14-16 Gb/s per pin. Vergelijkbaar met wat SK Hynix op de specificatielijst heeft staan dus. Micron wil rond dezelfde periode met GDDR5X komen dat 15 Gb/s per pin moet gaan halen. Qua snelheid lijkt dit op papier hetzelfde, maar de praktijk zal dit uit moeten gaan wijzen. Mogelijk is GDDR6 wel zuiniger dan GDDR5X.