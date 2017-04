NAB: HP toont monitors voor kleurkritisch filmwerk

Door Mitchell Dragt maandag 24 april 2017 14:52, bron: HP Z31x (PDF), HP Z24x G2 (PDF)

Op de NAB Show in Las Vegas heeft HP twee nieuwe monitoren laten zien. De twee modellen zijn 24- en 31-inch groot en bedoeld voor professionals in de filmindustrie. Hiervoor kunnen ze een brede kleurruimte weergeven en ondersteunen ze hardwarematige kalibratie.

De Z31x is de meest geavanceerde van het stel en biedt een 31,1-inch paneel met een 4k-resolutie van 4.096 x 2.160 pixels bij 60 Hz. Het 10-bits paneel kan maar liefst 99% van de DCI-P3-kleurenruimte weergeven en heeft een colorimeter ingebouwd om het scherm af te stellen. Deze kan ingesteld worden om met een interval metingen te doen, waarna de kleuren automatisch aangepast worden. Het contrast ligt op 1.500:1 en de maximale helderheid op 250 cm/m2. Om gemakkelijk met meerdere PCs te werken is tevens een KVM-switch ingebouwd. De standaard van het scherm maakt het mogelijk om -5 tot 30 graden te kantelen en 45º beide kanten op te draaien. Aansluiten gaat met HDMI of 2x DisplayPort 1.2.

Zijn kleinere broertje is de Z24x G2, die een 24-inch Full HD-beeld biedt met een 16:10 verhouding - 1.920 x 1.200 pixels dus. Ook hier zit een 8-bits IPS-paneel in, maar deze kan 99% Adobe RGB en 97% DCI-P3 weergeven met behulp van FRC. Hardwarekalibratie wordt ondersteund, maar zit hier niet ingebouwd. Daarvoor kan een X-Rite i1 Display Pro of een Klein Instruments K10-A gebruikt worden. Het statische contrast ligt op een waarde van 1.000:1 met een maximale helderheid van 350 cd/m2. Naast het kantelen en draaien kan dit model ook 90 graden geroteerd worden voor een portret-weergave. Hier zit naast HDMI, 2x DisplayPort 1.2 ook een DVI-D-poort op.

Later dit jaar moet het 31-inch model komen voor een adviesprijs van $3.999. De Z24x G2 gaat $559 kosten en is verkrijgbaar vanaf begin juli.



De Z31x.



De Z24x G2.