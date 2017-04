Arctic Secrets brengt nieuwe custom watergekoelde systemen op de markt

Door Mitchell Dragt maandag 24 april 2017 21:07, bron: Arctic Secrets

Het Nederlandse Arctic Secrets heeft de tweede versie van zijn Frost Wolf-systeem uit de doeken gedaan. Het principe bestaat uit een omgebouwde NZXT S340 Elite in een kleurcombinatie van wit en zwart, voor een groot contrast en een strakke afwerking. Wie overigens denkt dat de window een simpel venstertje is heeft het mis, want er zit een transparante LCD in verwerkt, zodat men een eigen effect erop weer kan geven. De Frost Wolf komt in vier varianten, van luchtgekoeld tot custom waterloop, en is naar wens aan te passen.

Versie 1, de 2.1, biedt een MSI B250M Mortar Arctic met een Core i5-7400 erop, alsmede een ASUS GTX 1060 3 GB Dual en 16 GB G.Skill Trident X DDR4-2400 met RGB-verlichting. Wat betreft opslag zien we hier een enkele Seagate Barracuda van 1 TB groot. Dit alles wordt gevoed door een Corsair VS550. De koeling is volledig gebaseerd op lucht, waarbij de CPU-koeler een low-profile model is zodat hij het uitzicht niet blokkeert.

Een stapje hoger zien we de 2.2 die custom-waterkoeling heeft voor de processor, in dit geval een Intel Core i7-7700K. Er zit voorin een 280 mm radiator met naar wens te kiezen fans erop. De gebruikte slangen zijn doorzichtig, waardoor de witte koelvloeistof op moet vallen. Ten opzichte van de 2.1 biedt deze verder een MSI Z270 Tomahawk Arctic-moederbord en een ASUS GTX 1070 Dual. De sterkere Corsair RM650X voorziet dit alles van genoeg power. De Level 2.3 heeft als uitbreiding op bovenstaande een Nvidia GTX 1080. Onduidelijk is welke versie, vermoedelijk het referentiemodel, want er zit hier een EK Waterblock koelblok op.

Het topmodel vinden we met Level 2.4. Deze is aan alle kanten verder opgeleukt door gebruik te maken van een HardwareLabs Nemesis GTX 280 mm radiator en nog een 120 mm radiator. De pomp komt uit de stallen van EK en betreft de EK-DDC 3.2 met PWM. Voor de vloeistof is nog het EK-RES X3-reservoir aangebracht. Uitsluitend harde transparante pijpen zijn gebruikt in deze build, met witte vloeistof. Wat betreft de hardware wordt er weer een stapje bovenop gedaan met een GTX 1080 Ti en de MSI Z270 XPower Gaming Titanium.

Er zijn ook genoeg uitbreidingsmogelijkheden. Vermoedelijk kan de gemiddelde gebruiker van onze site die upgrade ook zelf wel, maar de opties zijn er. Zo kan een 20% overklok voor €29 geregeld worden of wordt er Arctic Silver-koelpasta gebruikt voor €5 extra. Wie 32 GB geheugen wil kan voor €156 extra DDR4-2400 krijgen of voor €291 DDR4-3000. Verder kost een 512 GB Samsung 960 Pro €345 extra. Om de kabels bij het geheel te betrekken kunnen ze ook wit gesleevd worden voor 99 euro.

Wie er een wil hebben kan terecht op de site. De prijzen voor de standaard-configuraties op volgorde van noemen liggen op €1.299, €1.999, €2.349, €3.149. Hierbij wordt vier jaar garantie geleverd en het systeem is dan klaar voor gebruik.