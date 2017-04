Low-end Nvidia Pascal GP108-videochip op de foto gezet

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 27 april 2017 13:52, bron: VideoCardz, Expreview

In het Verre Oosten zijn foto's opgedoken van de GP108-300, de kleinste Pascal-chip tot nu toe. Over de reden achter deze GPU kan alleen nog maar gespeculeerd worden, maar het lijkt erop dat het Nvidia's antwoord gaat zijn op de AMD Radeon RX 550.

Dat wisten we overigens eigenlijk vorige week al, toen informatie naar boven kwam over een GT 1030, sinds twee jaar de eerste nieuwe kaart in de GT-serie. De bron geeft aan dat deze gaat beschikken over 512 CUDA-cores, met een TDP van slechts 30 watt. Daarnaast zou hij in tegenstelling tot praktisch alle Nvidia-chips ook maar een PCI-Express 3.0 x4-interface vereisen.

De GT 1030 met GP108-videochip gaat naar verluidt 18 mei het levenslicht zien. Er wordt gesproken over een focus op de Chinese markt; we weten dus niet of de kaart ook elders in de wereld verkrijgbaar gaat komen. Een GT 1040 met dezelfde GPU, maar meer ingeschakelde cores, zou ook op de planning staan.