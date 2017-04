Acer komt met dunne Aspire all-in-ones met passieve koeling of GeForce 940MX

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 27 april 2017 18:30

Op zijn persevenement in New York heeft Acer ook twee dunne all-in-ones aangekondigd. Het grote exemplaar, de Aspire U27 onderscheidt zich door zijn passieve koeling, terwijl de wat kleinere Aspire Z24 juist uitgerust kan worden met een Nvidia GeForce 940MX-videochip.

Beide modellen beschikken over een HDMI-ingang, zodat ze ook gebruikt kunnen worden als beeldscherm voor bijvoorbeeld een gameconsole. Daarnaast zouden de panelen flickervrij moeten zijn, en heeft Acer een BluelightShield toegepast om blauw licht te verminderen. De schermen rusten trouwens op een metalen voet in traditionele V-vorm.

Het besturingssysteem is natuurlijk Windows 10, met de mogelijkheid om via gezichtsherkenning in te loggen (dankzij Windows Hello).

Aspire U27

Het meest bijzondere aan de U27 is zoals gezegd de passieve koeling: men heeft gekozen voor een ventilatorloos LiquidLoop-koelsysteem, dat gebaseerd is op vloeistofverdamping en -condensatie om warmte te verplaatsen. Hierdoor is hij stil in gebruik: enkel de harde schijf zou geluid kunnen maken.

Deze 27-inch all-in-one beschikt over een Full HD paneel, met volgens Acer 'grote kijkhoeken'. Intern is er verder een zevende generatie Intel Core-processor te vinden, die gecombineerd is met maximaal 32 GB DDR4-2400 werkgeheugen en optioneel Optane-opslag.

De Acer Aspire U27 komt eind juni verkrijgbaar voor een prijs vanaf 1499 euro.

Aspire Z24

Net zoals zijn grotere broer heeft Acer gekozen voor een zevende generatie Intel Core-processor, met wederom tot 32 GB DDR4-2400 werkgeheugen en de mogelijkheid voor Optane-geheugen. Extra opties zijn de Nvidia GeForce 940MX-videochip en de optisch drive. Het scherm meet zoals de naam al enigszins doet vermoeden 23,8 inch, en telt 1920 x 1080 beeldpunten.

Acer gaat de Aspire Z24 ook eind juni beschikbaar stellen voor prijzen vanaf 899 euro.