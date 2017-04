Bethesda maakt systeemeisen voor Prey bekend

Door Steven Swart vrijdag 28 april 2017 18:10, bron: Bethesda

Op 5 mei komt de game Prey beschikbaar. Het spel is ontwikkeld door Arkane Studios en wordt door Bethesda uitgebracht. Prey komt beschikbaar voor PC, Xbox One en PlayStation 4.Bethesda heeft nu de systeemeisen bekendgemaakt.

Prey is niet de directe opvolger van de gelijknamige game die in 2006 het levenslicht zag. Bethesda heeft ervoor gekozen om dezelfde basis aan te houden: een hoofdpersoon die achtervolgd wordt door aliens. Het spel speelt zich af op een ruimtestation dat zich in een baan rond de maan bevindt.

De game draait op de bekende CryEngine en voor de Windows-versie zijn nu de specificaties bekend gemaakt. Minimaal dient de PC over 8 GB te beschikken en een AMD FX-8320 of Intel i5-2400 processor te hebben. Op grafische gebied wordt een AMD Radeon 7850 of Nvidia GeForce GTX 660 gevraagd. Aangeraden wordt echter om GTX 970 4GB of R9 290 4 GB te gebruiken. Voor RAM wordt 16 GB aangeraden en op processorgebied een i7-2600K of een FX-8350 van AMD. Zaken als opslageisen worden helaas niet genoemd voor de PC.

Voor de consoles laat Bethesda wel de opslageisen weten. Wie Prey installeert op de Xbox One heeft een capaciteit van 38 GB nodig, terwijl PlayStation 4-gebruikers 42 GB nodig hebben. De uiteindelijke game neemt ongeveer 2 GB minder in beslag, maar krijgt nog een patch.

Vanaf dit weekend kunnen gamers en liefhebbers het spel als demo uitproberen op de Xbox One of PlayStation 4.