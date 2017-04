Sharkoon richt betaalbare, audiofiele B1 Stereo-headset op gamers

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 28 april 2017 17:22, bron: Sharkoon

Aan de hand van een persbericht heeft Sharkoon de B1 voorgesteld, die volgens de fabrikant een audiofiele geluidservaring naar een laag prijspunt brengt. Uiteraard wordt de headset op gamers gericht, al zijn er naast de microfoon weinig features die op die doelgroep toegespitst zijn. Wel komt de standaard kabel uit in een 3-pins TRRS-jack, zodat deze op controllers van de PS4 en Xbox One aangesloten kunnen worden.

Ook de claim van audiofiel-waardig geluid lijkt als sneeuw voor de zon te verdwijnen als we naar het specificatielijstje kijken. De 40mm drivers hebben namelijk een frequentierespons van 20 Hz tot 20 KHz, wat we bij praktisch alle goedkope (gaming-)modellen terugzien. De impedantie van 32 ohm past eveneens in het rijtje van standaard specificaties. De gebundelde microfoon moet uit alle richtingen tonen oppikken van 50 Hz tot 10 KHz, en kan via de in-line bediening uitgezet worden.

De Sharkoon B1 Stereo-headset heeft een adviesprijs meegekregen van 59,90 euro.