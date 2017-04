XL-versie van Nintendo 2DS-handheld op komst

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 28 april 2017 21:22, bron: Nintendo

Via zijn officiële kanalen heeft Nintendo een nieuwe handheld aangekondigd, namelijk de 2DS XL. Deze zal over precies drie maanden het levenslicht zien, en moet een tussenweg bieden tussen de grotere de traditionele 2DS en de dubbel zo dure 3DS XL.

Het ontwerp van de nieuwe handheld lijkt overigens meer op de 3DS dan zijn naamgenoot, want we hebben van doen met een zogenaamde clamshell. Dat wil zeggen dat het onderste en bovenste deel tegen elkaar dichtklappen, en dat het dus niet zoals de 2DS een soort tablet-concept is.

De schermen van de 2DS XL hebben bovendien dezelfde afmetingen als de 3DS XL, en qua rekenkracht is eveneens niets ingeleverd. Wel is de nieuweling wat lichter, en komt hij vooralsnog enkel in een kleurcombinatie van zwart en turquoise beschikbaar. De NFC-mogelijkheden voor de Amiibo-accessoires zijn tot slot ook niet vergeten, en het beeld is natuurlijk enkel 2D.

Tegelijkertijd met de handheld zal Nintendo ook twee nieuwe games lanceren: Hey! Pikmin en Miitopia. Eerstgenoemde is een 2D platformer met de bekende kleurrijke figuurtjes en Captain Olimar. Miitopia is daarentegen een turn-based RPG met de eigen Mii-karakters.

De Nintendo 2DS XL komt 28 juli op de Noord-Amerikaanse markt voor een prijs van 150 USD. Over prijs en beschikbaarheid in Europa werd niet gesproken.