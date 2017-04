Tenkeyless Ripjaws KM560 MX toetsenbord bij G.Skill

Door Michiel Berkhout zaterdag 29 april 2017 10:57, bron: Guru3D

G.Skill heeft een nieuw toetsenbord voor gamers geïntroduceerd; de Ripjaws KM560 MX. Het gaat om een tenkeyless model, waarbij een numeriek gedeelte ontbreekt, die daardoor een stukje compacter is dan reguliere toetsenborden. Ook is hij voorzien van mechanische switches, waarbij er keuze is uit Cherry MX Red (lineair), Cherry MX Brown (met voelbare feedback) en Cherry MX Blue (clicky).

De Ripjaws KM560 MX is voorzien van rode achtergrondverlichting en wordt aangedreven door een 32-bit ARM-processor. Hij ondersteunt N-key rollover om ghosting tegen te gaan, ook zijn er verschillende media- en applicatietoetsen voorhanden middels toetsencombinaties. Daarnaast is het mogelijk om de Windowstoets uit te schakelen, zodat deze niet per ongeluk geactiveerd wordt tijdens het gamen.

De G.Skill Ripjaws KM560 MX komt in het vierde kwartaal van 2017 naar Europa tegen een nog onbekende adviesprijs.