‘LG heeft G6 Mini in de pijplijn’

Vorige maand lanceerde LG de G6, het nieuwe Android-vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Naar verluidt is er echter ook een kleinere variant in de maak, die tot op heden wordt aangeduid als de LG G6 Mini (al is het niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk zo gaat heten). Hoewel het bestaan van dit apparaat nog niet is bevestigd doen er zich al wel geruchten de ronde over enkele specificaties. Ook zijn er enkele foto's op het internet verschenen waarop het desbetreffende toestel te zien zou zijn.

De LG G6 Mini zou, net als de G6, een 18:9-beeldverhouding krijgen. De schermdiagonaal zou in dit geval echter zijn teruggebracht van 5,7 naar 5,4 inch, waarmee het nog altijd geen echt kleintje is. Ook zou de screen-to-body ratio onder de 80% liggen. Verdere technische details ontbreken tot op heden.