KFA2 introduceert GTX 1080 Ti HOF 8 Pack Edition

Door Michiel Berkhout zaterdag 29 april 2017 14:43, bron: TechpowerUp, Guru3D

Iets meer dan een week geleden berichtten we over de GTX 1080 Ti Hall of Fame van Galax, in Nederland vooral bekend van zijn submerk KFA2. Dit is al een weinig subtiele kaart, maar nu komt KFA2 ook met een speciale 8 Pack Edition. Deze gaat niet alleen een stapje verder qua kloksnelheden, met een adviesprijs van omgerekend 1125 euro draagt de kaart in kwestie ook een stevig prijskaartje.

De KFA2 GTX 1080 Ti HOF 8 Pack Edition beschikt over een cherry picked GPU. Naar verwachting komen er per maand vijf tot tien beschikbaar, waarmee het een behoorlijk exclusieve kaart moet worden. De grafische chip werkt op een kloksnelheid van 1645 MHz dat middels boost op kan lopen tot 1759 MHz. Het 11 GB grote GDDR5X-videogeheugen doet zijn werk op een effectieve kloksnelheid van 11.400 MHz. De kaart vereist drie 8-pin stroomaansluitingen en beschikt over een forse koeler met drie ventilatoren. Aan de zijkant van deze koeler is een LCD-schermpje te vinden waarvan zaken zoals de temperatuur, de draaisnelheid van de fans, de kloksnelheden en het GPU-voltage af te lezen zijn.

De KFA2 GTX 1080 HOF 8 Pack Edition is per direct beschikbaar als pre-order. Naar verluidt worden de eerste exemplaren op 26 mei verzonden.