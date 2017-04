‘Sony komt in 2018 met een nieuwe gameconsole’

Door Michiel Berkhout zaterdag 29 april 2017 21:59, bron: NextPowerUp

Sony lanceerde de PlayStation 4 in 2013 en vorig jaar kwam het Japanse bedrijf met een krachtigere variant in de vorm van de PlayStation 4 Pro. Het lijkt er echter op dat de nieuwe gameconsole van Microsoft, Project Scorpio, aanzienlijk krachtiger zal worden. Naar verluidt laat het antwoord van Sony niet lang op zich wachten, volgens recente berichten komt het bedrijf in 2018 met een nieuwe console.

Het zou gaan om de tweede helft van 2018. Waar Project Scorpio goed moet zijn voor 6 teraflops aan rekenkracht mikt Sony volgens de laatste geruchten op bijna het dubbele, namelijk 10 teraflops. Ter vergelijking, de huidige PlayStation 4 Pro is goed voor 4,2 teraflops terwijl de reguliere PlayStation 4 het zelfs met 1,84 teraflops moet stellen. Verdere technische details ontbreken vooralsnog.



De PlayStation 4 Pro krijgt naar verluidt volgend jaar al een opvolger.