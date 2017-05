Onkyo voegt Google Cast toe aan diverse AV-apparaten via firmware

Door Ewout ter Hoeven maandag 1 mei 2017 10:02

Onkyo heeft aangekondigd Google Cast naar een groot aantal van hun audioproducten te brengen via firmware-updates. Apparaten van alle gevoerde merken, Onkyo, Integra en Pioneer, krijgen de firmware update. Met Google Cast, ook bekend als Chromecast, is het mogelijk draadloos muziek te streamen over meerdere speakers.

Het bedrijf voegt aan meer dan 30 apparaten Google Cast ondersteuning toe, waaronder AV-recievers, soundbars en speakers (volledige lijst hieronder). Daarmee wordt het bedrijf in een klap een van grootste dragers van het protocol, op misschien LG na. Opvallend is dat deze feature via firmware wordt toegevoegd, iets wat we nog maar weinig gezien hebben.

Met Google Cast, tegenwoordig bekend als Chromecast built-in, kan vanaf een breed scala aan apparaten content op speakers en televisies worden afgespeeld. Het aansturende apparaat werkt daarbij als een soort afstandsbediening waarbij het aangeeft wat er afgespeeld moet worden en waar deze content vandaan gehaald moet worden. De mediastream wordt vervolgens direct naar het Chromecast-apparaat gestuurd, zodat er geen compressie op treedt en het aansturende apparaat niet verbonden hoeft te blijven.

Onkyo

DRC-R1 , DRX-R1 , DRX-7, DRX-5 , DRX-4 , DRX-3 , DRX-2 , DSX-3 recievers, HT-S7800 home theater en SBT-A500 soundbar

Pioneer Home Entertainment

Elite series: SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-LX301, VSX-LX101, SX-S30 recievers en FS-EB70 soundbar

Pioneer series: VSX-1131, VSX-832, VSX-831, VSX-S520, XC-HM86, X-HM76 recievers en MRX-3 speaker

Integra