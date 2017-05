Nederlander haalt meer dan 5 GHz met Pentium E2160

Door Mitchell Dragt maandag 1 mei 2017 20:59, bron: HWBot

Een lid van het Hardware.Info Pro OC-team heeft een poging gedaan om de eerste plaats te halen met een overklok van de Intel Pentium E2160, en is daarin geslaagd. Roger, ook wel bekend als 'Oldscarface', wist de chip in samenwerking met TaPaKaH over te klokken naar meer dan 5 GHz. Met in het achterhoofd de standaard-snelheid van 1,8 GHz, leert een snelle rekensom dat dit een overklok van 184% is.

Voor de overklok is het ASUS P5E3 Premium-moederbord gebruikt. De relatief oude op 65 nm gebakken socket 775-dualcore werd vervolgens gekoeld met vloeibare stikstof tot -140 ºC. Het voltage werd opgeschroefd naar 2 tot 2,1 volt, de bussnelheid naar 568,43 MHz en de multiplier uiteraard op het hoogst mogelijke, namelijk 9x. Het resultaat is een kloksnelheid van 5.115,89 MHz. Genoeg voor een eerste plaats op HWBot.