Intel introduceert stilletjes wifi-kaart met 160MHz kanalen en Bluetooth 5: Wireless-AC 9260

Intel heeft stilletjes de product brief van een nog onaangekondigde wifi-kaart online gezet. De Wireless-AC 9260 brengt ondersteuning voor 160 MHz-banden op 5 GHz en ondersteund het nieuwe Bluetooth 5-protocol. Het eerste moet voor dubbele snelheden op de 5 GHz-band zorgen terwijl Bluetooth 5 een vier maal groter bereik en tevens hogere snelheden moet bieden.

De nieuwe wifi-kaart komt in dezelfde M.2 2230 formfactor en ondersteund dezelfde wifi-protocollen als zijn voorganger. Nieuw is de ondersteuning voor bredere banden op 5 GHz, namelijk tot 160 MHz. Hiermee kan in de 2x2 MIMO-opstelling een link-rate van maximaal 1733 Mb/s worden gehaald.

Ook is dit de eerste wifi-kaart die Bluetooth 5 ondersteund. De nieuwe standaard bevat een groot aantal verbeteringen aan de low-energy implementatie, namelijk een vier keer zo groot bereik bij een data-rate van 128 kb/s en een hogere maximale link-rate van 2 i.p.v. 1 Mb/s op de korte afstand.

Wanneer de nieuwe netwerkkaart op de markt komt of wat deze gaat kosten is nog niet duidelijk, aangezien Intel waarschijnlijk nooit de intentie had om nu al de gegevens omtrent de nieuwe kaart te verspreiden.

Voor OEM's is er ook nog een speciale versie, de Wireless-AC 9560. Deze is qua specificaties en mogelijkheden gelijk aan de 9260, maar komt ook in een kleiner M.2 1216-formaat om compact op moederborden te kunnen integreren.