Gelekte renders tonen nieuwe Fitbit-smartwatch

Door Luuk van Gestel dinsdag 2 mei 2017 13:15, bron: Yahoo Finance

Er zijn renders opgedoken van wat mogelijk een nieuwe smartwatch van Fitbit zou kunnen zijn. De renders zijn door Yahoo Finance in de wereld gebracht en tonen een Bluetooth-smartwatch die wat weg heeft van de Fitbit Blaze. We zien een vierkant design met fysieke knoppen en een polsband die precies op die van de Blaze lijkt.

De smartwatch, met codenaam 'Higgs', zou een kleurendisplay met een helderheid van 1.000 nits hebben, een ingebouwde GPS-chip, hartslagsensor, de mogelijkheid tot contactloos betalen, muziek afspelen en opslaan van Pandora en vier dagen accutijd. De watch zou een aluminium unibody hebben met verwisselbare bandjes.

Oorspronkelijk zou de smartwatch dit kwartaal aangekondigd worden. Volgens een bron zou Fitbit graag de concurrentie voor willen blijven met zijn aankondigingen, zoals die van Apple in de herfst. Fitbit is echter tegen enkele ontwerpproblemen aangelopen, waardoor de lancering waarschijnlijk in het derde kwartaal zal plaatsvinden. Zo zouden er problemen zijn ontstaan om de watch waterbestendig te maken en er zouden problemen zijn met de antenne van de GPS-feature.



Render via Yahoo Finance