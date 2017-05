Transcend kondigt vier nieuwe SSD's aan

Door Luuk van Gestel dinsdag 2 mei 2017 21:58, bron: Techpowerup

Transcend heeft vier nieuwe SSD-series aangekondigd die gebruik maken van 3D NAND flashgeheugen.

De eerste line-up bestaat uit de MTS810 en MTS420 mainstream SSD's in respectievelijk de M.2 2280 en M.2 2242 form factor. De MTS810 volgt de MTS800-reeks op gelanceerd in 2016. Er wordt gebruik gemaakt van TLC flashgeheugen en een compactere controller van Silicon Motion. De drive zou een sequentiële leessnelheid van 560 MByte/s behalen. De MTS420 is eigenlijk de kleinere versie, die een M.2 2242 form factor heeft. Beide drives komen alleen beschikbaar met een capaciteit van 128 GB.

Dan komt de fabrikant met de SSD230-serie, die al aangekondigd is in november 2016. Het gaat om een 2,5-inch SSD in een 7 mm dikke behuizing, die beschikbaar komt in capaciteiten van 128, 256 en 512 GB. Sequentiële leessnelheden van 560 MByte/s zouden behaald worden en 520 MByte/s schrijven.

Tenslotte kondigt Transcend de MTE850 aan, een 'high-end' M.2 2280 SSD die gebruik maakt van de PCI-Express 3.0 x4-interface met NVMe 1.2. Ook deze drive komt in capaciteiten beschikbaar van 128, 256 en 512 GB en zou sequentiële lees- en schrijfsnelheden behalen van respectievelijk 2.500 MByte/s en 1.100 MByte/s. Er wordt gebruik gemaakt van 3D MLC NAND flashgeheugen.

Wanneer de nieuwe producten op de markt komen en voor welke prijzen is nog niet bekend.