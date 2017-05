TravelMate Spin B1: eerste Acer laptop met Windows 10 S

Door Luuk van Gestel woensdag 3 mei 2017 13:36, bron: Engadget

Tijdens een event gisteren heeft Microsoft zijn nieuwe Surface laptop aangekondigd met het nieuwe Windows 10 S besturingssysteem. Acer heeft daar ook zijn eerste laptop met Windows 10 S laten zien, de TravelMate Spin B1. De laptop werd al eerder aangekondigd door de fabrikant, maar nu komt er een versie op de markt met Windows 10 S.

Windows 10 S moet volgens Microsoft veiliger zijn en beter presteren. Zo is de opstarttijd teruggebracht tot minder dan vijf seconden na de eerste keer inloggen. De prestaties zouden ook niet achteruitgaan door het installeren en verwijderen van applicaties, aldus Microsoft. De apps draaien in containers, wat de beveiliging ten goede komt, en apps van buiten de Windows Store installeren is niet mogelijk. Microsoft wil met het nieuwe besturingssysteem de concurrentie aangaan met laptops voorzien van Chrome OS.

De Acer laptop heeft een schokabsorberend rubberen middenframe en een drukbestendig scherm dat een frontale botsing van 60 kg aankan. Het scherm beweegt op een 360° scharnier zodat er vier gebruikersmodi beschikbaar zijn: laptop, weergave, tablet en tent. Acer verkoopt de laptop met een schermresolutie van 1.366 x 768 pixels en een variant met 1.920 x 1.080 pixels. Ook heeft de convertible een morsbestendig toetsenbord dat bescherming geeft tegen morsen van maximaal 330 ml vloeistof. Een afvoersysteem onder het toetsenbord en touchpad voert vloeistoffen af via de onderkant van de behuizing, zodat het niet bij interne onderdelen komt.

De batterijduur is maximaal 13 uur en er kan gekozen worden uit verschillende Intel Pentium-processoren. De laptop is voorzien van een Chiclet-toetsenbord en een Precision Touchpad. De stylus biedt ondersteuning voor Windows Ink, zodat scholieren bijvoorbeeld notities kunnen maken, Word-documenten kunnen bewerken en kunnen tekenen. Ingebouwde meerkleurige LEDs op de cover zorgen voor een extra vorm van communicatie tussen leraar en leerling. Verder bevat de laptop dual-band 2x2 MIMO 802.11ac, Bluetooth 4.0, twee USB 3.0-poorten, een USB 2.0-poort en een HDMI-poort. Ook is er een 3,5 mm audiojack aanwezig en een ingebouwde SD-kaartlezer. De laptop is voorzien van een Kensington slot.

Wat we nog niet wisten is de prijs. De TravelMate Spin B1 zal beschikbaar komen vanaf een prijs van 299,99 USD.