Gelekte HTC U 11 specificaties tonen Edge Sense en meer

Door Richard Schouw woensdag 3 mei 2017 15:00, bron: Notebookcheck

HTC's nieuwe U 11 smartphone wordt 16 mei aanstaande op de markt verwacht, maar het wachten gaat vergezeld met diverse lekken en afbeeldingen die getoond worden op onder meer Geekbench en AnTuTu. Inmiddels is het zover dat er ook technische informatie over het nieuwe toestel te vinden is, zoals bijvoorbeeld terug te vinden op een op Notebookcheck getoond recent snapshot van de vermoede retailverpakking van de U 11, afkomstig van Gear.

En hoewel Notebookcheck een kleine oneffenheid meldt in de betrouwbaarheid van de getoonde verpakking (de Snapdragon 835 SoC ondersteunt Quick Charge 4.0, maar de getoonde specificaties melden versie 3.0) zijn de overige specificaties zoals verwacht. Zo is de telefoon vervat in een IP57 behuizing en voorzien van een vingerafdruk sensor en BoomSound audio met 3D audio recording en active noise cancellation. Daarnaast wordt Edge Sense gemeld, wat waarschijnlijk een feature is die input vanuit de palm van je hand verwerkt.

De belangrijkste specificaties op een rijtje: