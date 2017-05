Nieuwe waterdichte WS620-serie Walkman met Bluetooth

Door Richard Schouw woensdag 3 mei 2017 18:10, bron: Sony

Sony presenteert met de nieuwe water- en stofdichte WS620 Serie een Walkman die gebruikt kan worden tijdens activiteiten op het land of in het water. De alles-in-één MP3-speler is in combinatie met draadloze Bluetooth-technologie bijzonder geschikt voor een lange en intensieve work-out, zo claimt de maker.

De nieuwe lijn omvat de NW-WS623 (4GB) en de NW-WS625 (16GB), waarbij beide modellen bestand moeten zijn tegen temperaturen van -5 tot +45 graden. Daarnaast hebben beiden een IP6X stofdichtheidsscore, wat inhoudt dat ze opgewassen moeten zijn tegen fijne stofdeeltjes. De WS620 Serie moet tot 30 minuten lang gedragen kunnen worden in twee meter diep water.

Wanneer de Walkman is aangesloten op je computer is het mogelijk om audiobestanden te verslepen naar het apparaat. Daarnaast is het mogelijk om een mobiel via Bluetooth of One-Touch NFC te verbinden en zo muziek te streamen.