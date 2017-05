Kensington komt met vingerafdrukscanner voor Windows Hello

Door Tomas Hochstenbach donderdag 4 mei 2017 09:06, bron: Kensington

Steeds meer laptops komen met hardware voor biometrische authenticatie, zoals een dieptecamera of een vingerafdruklezer. Kensington heeft een nieuwe oplossing voor als je dergelijke technologieën wilt gebruiken en je notebook er geen ondersteuning voor biedt. De Kensington VeriMark Fingerprint Key ziet er wellicht uit als een Bluetooth- of WiFi-adapter, maar is eigenlijk een vingerafdrukscanner die je simpelweg in een USB-poort kunt pluggen.

Het apparaatje biedt ondersteuning voor Windows Hello, waardoor je hem kunt gebruiken om met je vingerafdruk in te loggen in Windows. Daarnaast wordt ook Fast Identity Online U2F ondersteund. Kensington ziet vooral mogelijkheden voor bedrijven die deze veilige vorm van authenticatie willen gebruiken, maar niet alleen daarvoor de laptops van alle medewerkers willen vervangen.

De Kensington VeriMark Fingerprint Key wordt vanaf juni geleverd. De eerste shops in de Prijsvergelijker vragen er ongeveer 60 euro voor.



De vingerafdrukscanner steek je eenvoudig in een USB-poort.