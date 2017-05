CPU-Z laat Ryzen slechter scoren in benchmark

Door Tomas Hochstenbach donderdag 4 mei 2017 10:52, bron: CPUID

CPUID, het bedrijf achter populaire diagnosesoftware als HWMonitor, heeft een aanpassing doorgevoerd in de geïntegreerde benchmark van CPU-Z. Vanaf versie 1.79, die twee weken geleden werd uitgebracht, scoren de AMD Ryzen-processors significant lager in de test dan voorheen.

Volgens de ontwikkelaars was de benchmark tot de introductie van Ryzen representatief voor de algehele prestaties van alle bestaande architecturen, maar Ryzen bleek in de test klok-voor-klok opeens 30% sneller te zijn dan Intel Skylake. Nadere analyse wees uit dat bepaalde instructies die bedoeld waren om een delay in te bouwen, veel efficiënter worden berekend door de Zen-architectuur.

Omdat deze specifieke boost in rekensnelheid niet voorkomt bij real-world gebruik, heeft CPUID besloten om de benchmark zodanig aan te passen dat Ryzen meer naar verwachting scoort. Daarvoor gebruikt het een tweedimensionale ruisberekening geschreven in C++ met simpele SSE/SSE2-instructies. De nieuwe scores zijn niet meer vergelijkbaar met de resultaten van de oude benchmark. Als je de ingebouwde benchmark van CPU-Z gebruikt om een indicatie van de prestaties van een processor te verkrijgen, dan kun je dus alleen scores van versie 1.79 en nieuwer met elkaar vergelijken.

CPU-Z 1.79 is hier gratis te downloaden. Naast de standaardversie zijn er ook themaversies voor ASUS ROG, MSI Gaming, Gigabyte Aorus en ASRock Formula te downloaden.



De ingebouwde benchmark in CPU-Z.