TSMC-medewerker aangeklaagd voor stelen bedrijfsgeheimen

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 4 mei 2017 22:47, bron: DigiTimes

Een voormalig medewerker van TSMC is in China opgepakt op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen. De man genaamd Hsu zou informatie over het 28nm-procedé door hebben gespeeld aan het Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC), aldus de lokale autoriteiten.

De aanleiding was een baan die Hsu aangeboden kreeg en accepteerde, maar hij werd al in de kraag gevat voordat hij bij de Chinese werkgever aan de slag kon. Eerder dit jaar zou HLMC overigens ook al bijna 50 ingenieurs hebben geworven van concurrent United Microelectronics (UMC), om zo de Chinese 28nm-productieband zo snel mogelijk klaar te maken voor massaproductie.

Verder zijn er berichten rondgegaan over (mogelijk andere) Chinese geheugenfabrikanten die bedrijfsgeheimen van Micron hebben ontvreemd, om die vervolgens te gebruiken om in China belangrijke DRAM-technologieën te ontwikkelen. Micron heeft daarvoor in Taiwan momenteel meerdere aanklachten lopen tegen voormalig werknemers.

De 28nm-massaproductie van HLMC stond eigenlijk pas gepland voor Q4 2018 (bron: TrendForce)