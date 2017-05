OnePlus bevestigt komst OnePlus 5: verschijnt deze zomer

Door Michiel Berkhout zaterdag 6 mei 2017 10:57, bron: The Verge, NextPowerUp

Er gingen al de nodige geruchten, maar inmiddels heeft OnePlus tegenover The Verge bevestigd dat het bedrijf deze zomer met de OnePlus 5 komt. Dit toestel zal de OnePlus 3 en OnePlus 3T opvolgen, waarbij het getal vier wordt overgeslagen omdat dit als ongeluksgetal wordt gezien in thuisland China.

Tevens is er een screenshot van het vermeende toestel verschenen, waarop enkele specificaties af te lezen zijn. Zo zou hij worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 835 SoC in combinatie met 8 GB RAM en 128 GB opslaggeheugen, wat in lijn is met eerdere geruchten. Ook wordt er gesproken over een dual-camera opstelling. Standaard zou het toestel op Android 7.1.2 ‘Nougat’ draaien.