Derde MSI fandag van start in DeFabrique in Utrecht

Door Michiel Berkhout zaterdag 6 mei 2017 14:20

MSI houdt vandaag zijn derde MSI fandag. De eerste twee edities vonden plaats in Tilburg, respectievelijk in de Euroscoop en de Voltage, de derde editie wordt gehouden in DeFabrique in Utrecht. Er hebben zich de nodige fans aangemeld, want het evenement is volledig uitverkocht.

MSI heeft een duidelijk thema voor de fandag: Gamen, gamen en nog meer gamen. Zo werkt het bedrijf samen met Bethesda waardoor Prey en Quake Champions gespeeld kunnen worden. Ook is er een samenwerking met Casio waardoor er op een bijna vier meter groot scherm in 4K-resolutie gespeeld kan worden. Verder zijn er prijzen te winnen en gaan alle fans naar huis met een goodybag.

Naast het gamen is er ook een specifieke reden dat het in DeFabrique wordt gehouden, en niet in een willekeurige hal. Zo maakt MSI ook gebruik van de faciliteiten van het desbetreffende bedrijf, om de fans tegen elkaar te laten lasergamen in een drie verdiepingen tellende arena. Wij zijn ook op het evenement aanwezig en hebben even wat plaatjes geschoten om jullie de sfeer te laten proeven.