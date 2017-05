Cooltek presenteert nieuwe NC-series behuizingen

Door Michiel Berkhout zaterdag 6 mei 2017 16:56, bron: Cooltek

Cooltek heeft twee nieuwe NC-series behuizingen gepresenteerd; de NC-01 en NC-02. Beide kasten komen beschikbaar als gesloten model, maar ook als variant met een zijpaneel van gehard glas. Laatstgenoemde exemplaren dragen de toevoeging Window achter de reguliere productnaam.

De NC-01 en NC-02 zijn twee kasten die qua uiterlijk verschillen, maar intern veel overeenkomsten tonen. Zo bieden ze allebei plaats aan een ATX, Micro-ATX of Mini-ITX moederbord. Er is ruimte voor één 5,25-inch, twee 3,5-inch en drie 2,5-inch drives. Verder bieden de kasten de mogelijkheid tot het plaatsen van videokaarten tot een lengte van 415 mm en processorkoelers tot een hoogte van 163 mm.

Voor de nodige koeling is er achterin een 120 mm ventilator aanwezig, optioneel kunnen hier nog vier exemplaren aan worden toegevoegd (twee aan de voorkant en twee bovenin de behuizing). Ook is het aan de voorzijde mogelijk om gebruik te maken van 140 mm ventilatoren. De kasten zijn opgetrokken uit een combinatie van staal, aluminium en kunststof en voorzien in tweemaal USB 2.0, éémaal USB 3.0, audioaansluitingen en een tweekanaals fancontroller aan de bovenzijde.

De Cooltek NC-01 en NC-02 dragen een adviesprijs van €44,99. Window-varianten zijn 5 euro duurder.



Cooltek NC-01



Cooltek NC-01 Window



Cooltek NC-02



Cooltek NC-02 Window



En het binnenwerk van de behuizingen.