Gigabyte: aankomende microcode verbetert geheugencompatibiliteit AMD Ryzen

Door Mitchell Dragt zondag 7 mei 2017 09:48, bron: Matt - Gigabyte-forum, AMD

Een medewerker van Gigabyte heeft op het forum van het bedrijf kenbaar gemaakt dat de nieuwe microcode voor Ryzen-processors, verbeteringen moet brengen op het gebied van werkgeheugen. De update komt als AGESA 1.0.0.5 en krijgt volgens Matt, een medewerker van Gigabyte, 'Improved memory' en 'opens up 20 memory registrars, which should help with memory compatibility'.

Er komen dus in ieder geval twintig nieuwe geheugen-kits bij die ondersteund gaan worden. AMD gaf eind maart, bij de 1.0.0.4a-update, al aan dat de volgende update gefocust zou zijn op de ondersteuning van sneller geheugen, dus met meer dan 2.666 MHz. Dat lijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn bij deze update.

Vorige maand werd de 1.0.0.4a-microcode al vrijgegeven. Deze zorgde volgens Golem voor snellere opstart-tijden. Daarnaast is de DRAM-latency toen teruggebracht met 6 nanoseconde. Ook werd een aantal bugs geplet, waaronder het weergeven van verkeerde kloksnelheden en de FMA3-code bug.