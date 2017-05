'Amazon komt met nieuwe Echo-speaker met scherm voorop'

Door Mitchell Dragt zondag 7 mei 2017 14:01, bron: @evleaks (Twitter)

Op Twitter zijn afbeeldingen opgedoken van wat een nieuwe slimme speaker van Amazon moet zijn. De nieuwe Echo met spraakassistent Alexa heeft een 7-inch scherm voorop met touchscreen, alsmede een grote speaker-grille en wat lijkt op een camera.

Hoewel nog niet geheel duidelijk wat Amazon in petto heeft voor het scherm, is in ieder geval een en ander uit de foto te halen. Er wordt weergegeven of er nog berichten zijn, samen met komende afspraken en suggesties voor spraak-commando's. De puntjes daaronder wekken de suggestie dat er meerdere pagina's zijn om doorheen te scrollen.

Mogelijk wordt hij volgende maand aangekondigd, maar neem dat met een korreltje zout. Wel is bekend dat hij in zowel zwart al wit gaat komen, gezien van beide kleuren een afbeelding is.