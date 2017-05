300 miljoen mensen gebruiken Windows 10 dagelijks

Door Mitchell Dragt zondag 7 mei 2017 15:43, bron: Bloomberg

In een interview met Bloomberg heeft Yusuf Mehdi, corporate vice president van Microsoft, bekendgemaakt dat Windows 10 inmiddels door 300 miljoen gebruikers dagelijks gebruikt wordt. Dagelijks gebruik is daarbij niet een paar tellen, maar minimaal 3,5 uur.

In juni vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat er 350 miljoen apparaten zijn met Windows 10, terwijl dat drie maanden later al 400 miljoen was. Een maand later was bekend dat er 400 miljoen maandelijkse gebruikers zijn. Deze aantallen geven niet geheel accuraat weer hoeveel mensen het OS daadwerkelijk gebruiken, maar de 300 miljoen dagelijkse gebruikers wel.

Het originele doel was om in 2018 een miljard apparaten te hebben met het besturingssysteem, maar het bedrijf gaf een tijd geleden al toe dat bij nader inzien niet te gaan halen.



Windows 10 is inmiddels alweer bijna twee jaar oud.