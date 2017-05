EVGA kondigt hybride GTX 1080 Ti SC2 aan

Door Steven Swart maandag 8 mei 2017 08:25, bron: Benchmark Reviews

Dankzij alle subvendors van Nvidia is er een ruim aanbod van verschillende videokaarten. Ook EVGA heeft diverse varianten van de GTX 1080 Ti in zijn line-up en voegt daar nu de 1080 Ti SC2 Hybrid aan toe.

Het hoogtepunt van de GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid van EVGA is zijn koeling. De fabrikant heeft zijn nieuwe iCX-koeltechnologie toegepast, wat weer een evolutie is van ACX. De specifieke koeloplossing van de besproken grafische kaart maakt gebruik van vloeistofkoeling in combinatie met een interne ventilator. De 120 mm-radiator dient daarnaast nog in de behuizing van de computer te worden bevestigd.

De GP102-chip is ook onder handen genomen en draait op 1556 MHz in de basis en kan via zijn boostfunctie 1670 MHz halen. Het ingebouwde geheugen (11 GB) is onaangetast gelaten.

EVGA geeft een vraagprijs van 809,99 USD op voor de GeForce GTX 1080 Ti SC2 Hybrid.