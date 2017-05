AOC's nieuwe portable monitor heeft 15,6" IPS-display

Door Richard Schouw woensdag 10 mei 2017 09:45, bron: Tom's Hardware

AOC introduceert met de I1659FWUX een plug-and-play portable scherm dat voorzien is van een 15,6-inch 60 Hz 1080p IPS-paneel en de DisplayLink-technologie. De monitor biedt volgens de maker een 700:1 contrast ratio en een responstijd van 25ms, maar daar staat dan weer een kijkhoek van 160 graden tegenover.

De I1659FWUX is verder uitgerust met een opvouwbare flexi-stand, zodat je het scherm zowel in portret- als landschapsmodus kunt gebruiken. Daarnaast is voorzien in sensoren waarmee de monitor zijn oriëntatie detecteert en de output automatisch daarop aanpast, zodat je niet hoeft te switchen tussen portret en landschap in de Windows beeldinstellingen.

De nieuwe AOC is eerst en vooral een portable metgezel voor je laptop, maar kan uiteraard ook worden gebruikt met een desktop systeem. Zo kun je het USB gebaseerde scherm aanwenden om schermruimte toe te voegen aan een desktop PC. De maker heeft daarnaast gedacht aan VESA 75 x 75mm bevestigingspunten, waarmee je de I1659FWUX kunt monteren op iedere VESA-monitor stand.

De monitor is zoals gezegd ook voorzien van de DisplayLink-technologie, zodat hij ook zonder dedicated grafische adapter zijn werk kan doen. De technologie maakt het mogelijk videosignalen door te geven via USB, waarbij bovendien meerdere USB-displays gelijktijdig kunnen worden gebruikt.