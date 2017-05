Samsung en TSMC: roadmaps voor 7nm en kleiner

Door Tomas Hochstenbach donderdag 11 mei 2017 10:46, bron: AnandTech

Het Amerikaanse AnandTech heeft een uitgebreide vooruitblik op de komende jaren in de semiconductor-industrie gepubliceerd. De roadmaps van de twee grootste spelers in deze markt, Samsung en TSMC, worden daarin uitgebreid geanalyseerd. In dit nieuwsbericht vind je een korte samenvatting - als je interesse hebt in deze ontwikkelingen, raden we je zeker aan om het volledige artikel te lezen.

Om te beginnen even een stand van zaken. Samsung produceert nu twee chips op zijn eerste 10nm-procedé, 10nm-LPE. Eind 2017 en eind 2018 komen er net als bij de 14nm-generatie twee verbeterde processen beschikbaar, namelijk 10nm-LPP en 10nm-LPU. Beide processen zullen kleine verbeteringen qua stroomverbruik bieden, waarbij LPU mogelijk alleen op chips met een extreem laag verbruik is gericht. TSMC start de massaproductie op zijn enige 10nm-proces over een paar maanden; daarna zal het bedrijf direct doorgaan met 7nm.

TSMC zal in eerste instantie twee 7nm-processen met de huidige DUV -technologie introduceren, één voor high-power en één voor low-power doeleinden. De massaproductie daarvan moet in het tweede kwartaal van 2018 aanvangen. Later volgt een variant waarvoor EUV wordt gebruikt. Het gebruik van EUV zorgt voor een extra oppervlaktereductie van 10 tot 20 procent, maar dit proces zal pas in de tweede helft van 2019 beschikbaar zijn voor grootschalige productie.

Samsung plant een DUV-gebaseerd 8nm-proces voor de eerste helft van 2019, terwijl zijn eerste 7nm-proces met gebruik van de EUV-techniek in de tweede helft van 2019 gereedkomt. De opvolger zal de naam 6nm krijgen, maar zal pas volgend decennium productierijp zijn en waarschijnlijk intensiever gebruik van de EUV-machines vergen.

Ten slotte komt TSMC nog dit jaar met een verbeterd 16nm-proces, dat zal worden gemarket als 12nm. Het brengt zowel een fysieke die-shrink als een gedaald stroomverbruik dankzij het gebruik van nieuwe libraries. Waarschijnlijk maken de Nvidia Volta-GPU's gebruik van dit proces.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H Samsung 14nm LPP 10nm LPE 10nm LPP 8nm LPP 7nm LPP 6nm? 14nm LPC 10nm LPU TSMC 16nm FF+

16nm FFC 10nm FF 7nm FF 12nm FFC 7nm FF+ 5nm? 16nm FFC 12nm FFC 12nm ULP Intel 14nm 14nm++ 10nm+ 14nm+ 10nm 10nm++ GlobalFoundries 14nm LPP 7nm 7nm met EUV

Roadmaps van Samsung, TSMC, Intel en Globalfoundries voor de komende jaren.