Door Advertorial woensdag 12 juli 2017 05:59, bron: Logitech Video Collaboration, Logitech

Videobellen is zo lang een science fiction droom geweest, dat veel mensen zich niet beseffen dat het inmiddels werkelijkheid is. Niet alleen via de bekende chat en messaging applicaties op de smartphone, maar ook in nog veel geavanceerdere vorm, waardoor groepen mensen middels videoconferencing ongekend goed kunnen communiceren en samenwerken. Logitech biedt een uitgebreid scala aan producten om deze technologie voor iedereen beschikbaar te maken.

Videoconferencing was lange tijd voorbehouden aan enterprise-klasse bedrijven, waar de torenhoge kosten voor de benodigde voorzieningen - speciale ruimtes, schermen, camera's en verbindingen - nog wel meevielen, wanneer vergeleken met de prijs van een flinke hoeveelheid business class vliegtickets. Inmiddels is communiceren via video voor iedereen toegankelijk, en dat is maar goed ook. De wereld is een stuk kleiner geworden, waardoor ook veel meer bedrijven over lange afstanden met elkaar samenwerken - als klant, als toeleverancier, als partner in projecten, en ga zo maar door. Reizen is echter niet alleen zonde van de tijd, moderne manieren van samenwerken vereisen veel intensievere communicatie. Daar valt niet tegenop te vliegen.

Een andere factor is dat steeds meer mensen niet meer zijn gebonden aan één kantoorlocatie. Ze werken thuis of onderweg, en ook daar moeten de verbindingslijnen kort en betrouwbaar zijn, zonder dat wordt ingeboet op het zo belangrijke persoonlijke contact. Wanneer er wel nog sprake is van een kantoor, dan wordt dat steeds vaker 'open' ingericht. Goed voor het snelle en directe contact op de werkvloer, maar minder voor het voeren van een rustig gesprek met die klant in Dubai. Steeds meer kantoren bieden dan ook kleine ruimtes (ook wel huddle rooms genoemd) voor het voeren van groepsdiscussies, waarbij niet alle aanwezigen fysiek in dezelfde ruimte zullen zijn.

Het is dan ook geen wonder dat het juist videoconferencing is dat een hele hoge vlucht heeft genomen. Video voegt meerdere dimensies toe aan het bekende telefonische groepsgesprek. Niet alleen kan je gewoon direct zien als iemand even niet op zijn plaats zit, je krijgt door het zien van lichaamsbewegingen en gelaatsuitdrukkingen ook veel meer noodzakelijke context mee over wat wordt bedoeld. Zeker bij contacten in andere landen is dat van onschatbare meerwaarde. Voor een groep gebruikers, die is opgegroeid met internet en social media, is dit een vanzelfsprekend gegeven. FaceTime, WhatsApp, Snapchat, Messenger en ga zo maar door bieden alle de mogelijkheid te videobellen. Dit is een groep werknemers die niet overtuigd hoeft te worden van de voordelen van video, maar dit gewoon als voorziening verwacht van werkgevers.

Werkgevers, ondernemers, IT-beslissers en managers die zich afvragen hoe te voorzien in deze noodzakelijke faciliteiten, hoeven niet ver te zoeken voor een oplossing. Dezelfde expert op het gebied van ergonomie en gebruiksvriendelijkheid die ze sinds jaar en dag kennen als leverancier van hoge kwaliteit randapparatuur, loopt niet voor niets al jaren voorop op het gebied van betaalbare, maar zeer hoogwaardige videoconferencing-oplossingen. Net zoals je eerste goede muis vermoedelijk afkomstig was van Logitech, geldt dat ook voor je eerste goede webcam, en voor de bedrijfsvloer heeft het bedrijf een indrukwekkend aanbod waarin voor iedere situatie een passende oplossing zit.

Logitechs Video Collaboration Resource-overzicht is een uitstekende manier om die te verkennen. Je vindt er niet alleen alle producten, maar ook nuttige (en grappige, zoals hieronder) video's van praktijksituaties, met instructies en ideeën. Ook lees je daar verhalen van klanten die al Logitech videoconferencing-oplossingen in gebruik hebben genomen.

Een van die oplossingen ken je allicht al, want op deze website werd de Logitech Brio webcam al besproken, de meeste geavanceerde webcam die je kunt kopen, met 4K-resolutie en HDR, en toch nog een bescheiden prijs. Met deze webcam kan je uitstekend met een klein team overleggen via video conferencing: de aanpasbare hoek van de lens kan naar wens een kleiner of groter gezelschap registreren. Dankzij de RightLight-technologie heb je altijd een goede belichting en de hoge resolutie maakt het mogelijk alles scherp in beeld te krijgen.



Binnen het Logitech Video Collaboration aanbod is de Brio nog maar het begin. Voor grotere teams, frequenter gebruik en zowel tijdelijke als vaste opstellingen biedt het merk allerlei mogelijkheden. Een die je dan zeker eens moet bekijken, is de Conferencecam Group. Deze plug-en-play opstelling voor middelgrote tot grote groepen is bijzonder ingenieus en voorzien van een volwaardige tilt/pan camera, die wordt aangestuurd door een intelligente module en een small form-factor pc. De Group werkt met elke software voor videovergaderen en kan ook overweg met Bluetooth om bijvoorbeeld met een smartphone in te haken. Het systeem is optioneel uitbreidbaar met extra microfoons en kan dan nog grotere groepen bedienen, maar direct na installatie kan het al 14 gespreksdeelnemers haarscherp en loepzuiver registreren. De camera heeft 10x optische zoom en maakt full hd-opnames met 30 fps, die in h.264 kwaliteit worden gecodeerd. De speakerphone heeft ruis- en echo-onderdrukking, ondersteunt de beste audiocodecs en bevat maar liefst vier microfoons.



