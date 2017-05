Intel trekt stekker uit Itanium-serie met lancering van laatste kwartet 9700-processors

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 12 mei 2017 22:52, bron: PC World, Intel

De Itanium-reeks processors stamt nog uit begin 2001, toen Intel de overstap naar een 64-bit architectuur waagde te maken. De chips waren veel geavanceerder dan de op x86-gebaseerde tegenhangers, maar verbruikten tegelijkertijd aanzienlijk meer energie en waren bovenal niet compatibel met de bestaande x86-software.

Het duurde echter niet lang voordat AMD met een tegenhanger kwam: in 2003 introduceerde het de eerste 64-bit Opteron, die gebaseerd was op de K8-architectuur met een eigen x64-instructieset. Het grootste voordeel was dat hierbij de compatibiliteit met x86 wel behouden werd: de Itaniums kwamen dan ook al vroeg op hun sterfbed te liggen. De laatste druppel was de gestaakte software-ondersteuning door Microsoft en Oracle in respectievelijk 2010 en 2011.

Ondanks dat de industrie dus tot de dag van vandaag gebruikmaakt van dat zogenaamde x86-64, bleef Intel zijn zakelijke klanten trouw door periodiek de Itanium-reeks te verversen. Momenteel is Hewlett-Packard Enterprise eigenlijk de enige overgebleven afnemer van deze speciale processors; het bedrijf heeft Intel zelfs betaald om de ontwikkeling en ondersteuning door te zetten tot eind 2017.

Het laatste kwartet

Die tijd is inmiddels bijna aangebroken, en dus heeft Intel zijn laatste Itanium-processors onthuld: vier nieuwe varianten in de 9700-serie, wellicht beter bekend onder codenaam Kittson.

Ze beschikken over vier of acht cores, met in alle gevallen HyperThreading en ondersteuning voor DDR3 ECC-werkgeheugen. De klokfrequenties lopen uiteen van 1,73 GHz bij het instapmodel tot 2,66 GHz bij het topmodel, de Itanium 9760. De TDP's lopen op tot 170 watt, hetgeen deels komt door het redelijk gedateerde productieprocedé: Kittson wordt gebakken op 32 nm, hetzelfde proces als de tweede Core-generatie uit 2011 (Sandy Bridge).