Raijintek introduceert Leto towermodel CPU-koeler

Door Michiel Berkhout zaterdag 13 mei 2017 10:57, bron: TechPowerUp

Raijintek heeft een nieuwe CPU-koeler geïntroduceerd. Hij draagt de naam Leto en het gaat om een towermodel processorkoeler, waarop een enkele 120 mm ventilator aanwezig is. Deze ventilator is voorzien van ledverlichting, waarbij er keuze is uit een variant met witte, rode of blauwe verlichting.

De Leto meet 122x76x157 mm bij een gewicht van 570 gram. De aanwezige ventilator voorziet in PWM-functionaliteit en heeft een 4-pin aansluiting. Hij doet zijn werk op een draaisnelheid variërend van 800 tot 1800 RPM, waarbij hij volgens de fabrikant maximaal 67 CFM aan lucht verplaatst bij een geluidsdruk tot 29 dB(A). Tevens is het mogelijk om hem van een tweede ventilator te voorzien.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.