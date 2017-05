Zotac onthult GTX 1080 Ti ArcticStorm met full-cover waterblok

Door Michiel Berkhout zaterdag 13 mei 2017 18:19, bron: Zotac

Zotac heeft een nieuwe videokaart uit de doeken gedaan; de Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm. Deze GeForce GTX 1080 Ti variant beschikt over een waterblok, waarmee hij in een bestaand waterkoelsysteem kan worden opgenomen. Het gaat hier om een zogenaamd full-cover waterblok, waarbij niet alleen de GPU, maar ook andere essentiële onderdelen zoals het geheugen en de stroomvoorziening worden gekoeld. Ook is hij voorzien van, hoe kan het ook anders, RGB-verlichting.

De Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm is iets hoger geklokt dan het referentiemodel van de GeForce GTX 1080 Ti. Zo werkt de kaart van Nvidia op 1480 MHz dat middels boost op kan lopen tot 1582 MHz, het nieuwe model van Zotac kent kloksnelheden van respectievelijk 1506 en 1620 MHz. Het 11 GB grote GDDR5X-videogeheugen draait op een effectieve kloksnelheid van 11 GHz.

De kaart meet 30 cm in lengte en is voorzien van een 16+2-fasen stroomvoorziening, dat vooral het overklokpotentieel ten goede moet komen. Het geheel wordt gevoed door twee 8-pin PEG-stroomaansluitingen en voorziet in dual-link DVI-D, HDMI 2.0b en drie DisplayPort 1.4 beeldaansluitingen. Het waterblok wordt aangesloten met behulp van gangbare G1/4”-fittingen.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.