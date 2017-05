Specificaties toekomstige Moto X verschijnen online

Door Michiel Berkhout zaterdag 13 mei 2017 20:07, bron: GSM Arena

Er zijn slides uitgelekt waarop de nodige specificaties van de toekomstige Lenovo Moto X te zien zijn. Dit toestel, tot op heden aangeduid als de Moto X (2017), zal geen nieuw vlaggenschip worden, voor smartphones van dat kaliber heeft het bedrijf de Moto Z-reeks in het leven geroepen. Afgaande op de gelekte specificaties ligt het voor de hand dat hij hoog in het middensegment wordt gepositioneerd.

Volgens de slides wordt het nieuwe toestel aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 660 SoC. Deze chip beschikt over acht rekenkernen en een Adreno 512 grafische processor. Hij wordt naar verluidt gecombineerd met 4 GB RAM en 64 GB opslaggeheugen. Verder wordt er gesproken over een dual-camera setup met laser autofocus, een vingerafdruklezer aan de voorzijde van het toestel en een IP68-certificering voor water- en stofdichtheid. De behuizing is opgetrokken uit aluminium en hij wordt gevoed door een accu met een capaciteit van 3800 mAh met ondersteuning voor Quick Charge.