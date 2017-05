Samsung geeft populaire Galaxy J3 opfrisbeurt

Door Steven Swart maandag 15 mei 2017 22:01, bron: TweakTown

De Galaxy J3 van Samsung is wereldwijd een succes voor de fabrikant. Totaal zijn er alleen al in het eerste kwartaal van 2017 6,1 miljoen exemplaren verscheept. Voor het nieuwe kalenderjaar heeft Samsung de telefoon in een nieuw jasje gestopt.

De nieuwe J3 (2017) beschikt over een Exynos 7570-SoC en combineert dit met 1,5 GB aan RAM. Standaard is er 16 GB aan interne opslag aanwezig, wat via microSD uitbreidbaar is met 256 GB. Het scherm is een exemplaar van 5-inch en maakt gebruik van een resolutie van 1280 x 720 pixels. Wat betreft de cameraconfiguratie vindt men aan de achterzijde een 5-megapixel module terug en aan de voorzijde een 2-megapixel exemplaar.

De Galaxy J3 is een smartphone die over alle benodigde functies beschikt, terwijl niet de hoofdprijs betaald hoeft te worden. Het toestel wordt geleverd met Android 7.0. De adviesprijs bedraagt 180 USD.