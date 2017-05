Komende instapmodellen Motorola krijgen grote accu's

Door Luuk van Gestel dinsdag 16 mei 2017 08:55, bron: @evleaks

Gelekte informatie van Twitteraar Evan Blas (@evleaks) lijken eerdere geruchten te bevestigen dat enkele instapmodellen van Motorola een grotere accu krijgen dan tot nu toe is gebruikt.

Op de foto van die Blass op zijn Twitter-kanaal heeft geplaatst is te zien dat de de e plus (E4 Plus) de beschikking krijgt over een 'forse' accu van 5.000 mAh. Ter vergelijking, de huidige Motorola G5 Plus beschikt over een accu van 3.000 mAh. Bij het reguliere model staat geen accucapaciteit genoemd, maar de verwachting is dat die een capaciteit van 2.800 mAh zal hebben.

Naar verwachting zal het reguliere model van de E4 een 5-inch 72-p display bevatten met 2 GB RAM en 16 GB opslag. Het Plus-model zal echter een 5,5-inch 720p display hebben met 3 GB RAM, naast een optie voor 2 GB RAM, en 16 GB opslag. De modellen zouden aangedreven worden door een MediaTek MT6737M quad-core ARM Cortex-A53 chip. Respectievelijk zouden de modellen in Europa € 150 en € 190 gaan worden.

De modellen uit de 'c-serie' die we zien op de afbeelding, zijn inmiddels aangekondigd.