Lenovo Moto C en C Plus aangekondigd: goedkoop met grote accu

Door Luuk van Gestel dinsdag 16 mei 2017 07:22, bron: Motorola

Lenovo heeft officieel twee nieuwe budgetsmartphones uit de doeken gedaan: de Moto C en C Plus. Zoals verwacht gaat het om de meest betaalbare smartphones die het bedrijf tot nu toe op de markt heeft gebracht. Zo is de Moto C al te koop vanaf € 89.

De 3G-versie van de Moto C wordt aangedreven door een 32-bit MediaTek (MT6737M) 1,3 GHz quad-core processor. Een 4G-variant wordt aangedreven door een 64-bit 1,1 GHz processor van dezelfde fabrikant. Het scherm heeft een diagonaal van 5-inch met een resolutie van 854 x 480 pixels. Er is 1 GB RAM en de keuze bestaat uit modellen met 8 of 16 GB opslaggeheugen. Aan de achterkant vinden we een 5 megapixel camera en aan de voorzijde een camera met 2 megapixel. De accus heeft een capaciteit van 2.350 mAh.

Volgens de fabrikant komt de Moto C aan het 'begin van de lente' op de markt, wat dus ieder moment kan zijn. Het wordt niet specifiek genoemd dat het toestel in Nederland op de markt komt, maar wel in 'verschillende Europese landen'. De variant met 3G is te koop vanaf € 89 en de variant met 4G vanaf € 99.

De Moto C Plus is standaard voorzien van 16 GB opslagruimte, die is uit te breiden met een geheugenkaart. Intern bevindt zich een 64-bit MediaTek quad-core processor met ondersteuning van 1 of 2 GB RAM - afhankelijk van de regio. Net als het reguliere model bezit de Moto C Plus over een 5-inch display, maar dan met een hogere resolutie: 1.280 x 720 pixels. Er is een mogelijkheid voor dual sim en we zien dezelfde camera's als het reguliere model. De accu heeft echter een flink grotere capaciteit: 4.000 mAh - groter dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S8 (3.000 mAh).

De Moto C Plus is te koop vanaf € 119. Beide modellen komen in de kleuren Metallic Cherry, Pearl White, Fine Gold of Starry Black. Ook wordt stock Android 7.1 Nougat out-of-the box geleverd.